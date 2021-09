Daniel Arenas dedica romántico mensaje a su novia Daniella Álvarez: “Gratitud eterna con Dios”

El actor colombiano Daniel Arenas le dio su apoyo a su novia Daniella Álvarez con un romántico mensaje donde resaltó su fe hacia Dios y que gracias a él logró recuperarse. La modelo usó sus redes sociales para contar que va recobrando la movilidad de su pie derecho.

La ex reina de belleza tuvo una intervención quirúrgica en el 2020 y, en consecuencia, le amputaron una de sus piernas. Además, los especialistas le dijeron que no tendría movilidad en su otra extremidad, pero gracias a terapias logró hacerlo.

Daniella Álvarez siempre recurre a sus redes sociales para compartir su felicidad con sus seguidores. Esta vez no fue la excepción, y se mostró feliz y agradecida por sus terapeutas y las personas que la ayudaron en el proceso.

El actor colombiano Daniel Arenas le envió un emotivo mensaje a su novia Daniella Álvarez. Foto: Captura / Instagram

“¡Qué ganas de compartir estos momentos con ustedes! El año pasado les conté que según mis exámenes médicos no había actividad neurológica y que no podría volver a mover mi pie. Aún así decidí continuar con mis terapias sin importar el pronóstico , porque para mí solo Dios y mi voluntad de avanzar podrían determinar el resultado. Así que no ha habido un día en que no haga algo por mi pie”, indicó al inició de su post.

Ante ello, su novio, Daniel Arenas, no dudó en comentar y en enviarle un emotivo mensaje tras su recuperación.

“¡Qué belleza, Dios mío! Gratitud eterna con nuestro Dios todo poderoso por su bondad y gratitud del alma con cada uno de los angelitos que mi Dios puso en tu camino para ayudarte a recuperar sobre todo la confianza de volver a tener tu piecito como antes. Te amo”, reaccionó el actor.