Brenda Carvalho defendió a Milena Zárate tras polémico comentario de Santi Lesmes

Hace poco más de una semana, Santi Lesmes tuvo un desafortunado comentario hacia Milena Zárate al recordarle la infidelidad que su hermana, Greyssi Ortega, cometió con su por ese entonces esposo Edwin Sierra. La incomodidad de la colombiana llegó hasta la última edición de Reinas del show, donde protagonizó un tenso cruce con el español.

Esto generó que la participante abandone la pista de baile del espacio conducido por Gisela Valcárcel tras la negativa de disculpas por parte del jurado del programa. Y aunque la bailarina luego volvió para realizar su presentación, el hecho generó las críticas de parte de algunas de sus compañeras, como es el caso de Brenda Carvalho.

La brasileña defendió a Milena Zárate frente a la polémica con Santi Lesmes asegurando que hay temas personales que no deben confundirse con la competencia. Asimismo, la exintegrante de Axe Bahía pidió a los protagonistas del programa tener cuidado con sus opiniones porque pueden lastimar a los demás competidores.

“Es un tema tan personal, por el que no estuve tan atenta, y prefiero no meterme. Si a la persona le ha afectado, yo prefiero alejarme para que piense. Yo creo que las cosas suceden por algo”, indicó en entrevista con El Popular.

Luego agregó: “A veces uno por la vehemencia, y por estar en un programa en vivo, y por estar en una posición, a veces opinamos cosas y no nos damos cuenta qué tan grave fue para la otra persona, esos temas personales no deberían involucrar en una competencia que no tiene mucho que ver”.