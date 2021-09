Tula Rodríguez se molestó con Ivana Yturbe por no haberla invitado a su baby shower

Ivana Yturbe y Beto da Silva esperan con ansias la llegada de su primera hija, la cual ya cuenta con nombre elegido por ambos jóvenes. Por ello, la pareja llevó a cabo el respectivo baby shower de Almudena el último fin de semana y mediante sus redes sociales compartieron con sus miles de seguidores las mejores imágenes de este evento familiar.

Pese a ello, En boca de todos decidió celebrarle un segundo baby shower este lunes durante la última edición del programa. La joven conductora no ocultó su emoción al ser agasajada por sus compañeros, quienes no dudaron en llenarla de regalos, por lo que la esposa del futbolista del club trujillano quedó más que agradecida.

Sin embargo, no todo fue color de rosa para Ivana Yturbe, ya que durante el festejo de este lunes fue encarada por Tula Rodríguez. Su compañera de conducción le reclamó por no haberla invitado a su baby shower de unos días atrás, a pesar de que se encontraba monitoreando la operación de su hija.

“Yo pensé que no me había llegado la invitación porque me había internado en la clínica con mi hija”, expresó Tula ante las declaraciones polémicas de Ricardo Rondón. Luego, la propia Maju Mantilla también dio su opinión por no ser invitada por Ivana, afirmando que debido a la pandemia las reuniones tienen que tener un aforo limitado.

“Si no nos quiso invitar, se entiende. Primero, que estamos en época de pandemia; segundo, que tiene que ser un aforo reducido, una reunión íntima, privada, y tienes a tus mejores amigas, a tu familia. Eso es normal y no tienes por qué excusarte ni pedir disculpas ni nada”, añadió.