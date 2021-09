Rosángela Espinoza anuncia que pronto se iría de EEG: “Necesito avanzar”

El lunes 20 de setiembre, Rosángela Espinoza sorprendió a sus seguidores al anunciar que estaría pensando dejar Esto es guerra, programa en el que viene participando de forma intermitente hace más de 5 años.

La noticia se produjo a través de sus historias de Instagram, la popular ‘chica selfie’ compartió el post de un fan que destacaba su desempeño en las competencias aun estando lesionada.

“Con lesión y todo Rous se lleva los 100 puntos”, se lee sobre la imagen de Rosángela Espinoza compitiendo contra Yahaira Plasencia en el circuito de Encestados.

En esa publicación, la combatiente publicó originalmente un mensaje resaltando que siempre daba todo en las competencias. Ahora, sobrescribió: “Por lo general eso pasaba”.

“La verdad mi gente, en el equipo que este siempre daré lo mejor”, señaló.

En ese sentido, Rosángela Espinoza, quien hace unos días reveló que la invitaron a postular al Congreso, fue enfática al indicar que ‘no quiere más complicaciones’ y solo busca ‘disfrutar la competencia’.

En ese sentido, dejo entrever que su tiempo en Esto es guerra estaría llegando a su fin.

“Además, no creo que estaré por mucho tiempo más en el programa, ya que necesito avanzar en otros proyectos. Quemando etapas”, afirmó.

Esta no sería la primera vez que la ex participante del programa Combate evidencia su deseo de abandonar el reality show. A mediados de mayo de este año, dijo que evaluaba no volver a para la nueva temporada de EEG para, en cambio, impulsar su carrera como influencer de viajes.

20.9.2021 | Post de Roságenla Espinoza anuncia que dejaría EEG. Foto: captura Roságenla Espinoza / Instagram

