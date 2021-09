Reinas del show: Melissa Paredes y Lady Guillén en contra de las críticas del jurado

La última emisión de Reinas del show ha dejado a más de una competidora incómoda con los resultados. Ese fue el caso de Melissa Paredes y Lady Guillén, quienes quedaron sentenciadas al sumar la puntuación más baja de la gala.

Esta mañana en América Hoy, se mostraron declaraciones exclusivas de ambas participantes, donde manifestaron su molestia con los jurados del reality, pues aseguran no entender qué esperan de ellas para que eleven sus calificaciones.

“De verdad que me frustra el jurado, es que no los entiendo”, se le escuchaba decir indignada a Lady Guillén.

“¿Qué cosa quieren?, ya no sé que pensar, de repente es simpatía, o es técnica, si no es técnica es vestuario, si no es vestuario es el género, de verdad que estoy a veces un poquito frustrada porque no entiendo”, repetía la exbailarina.

Melissa Paredes por su parte también compartía la misma incomodidad de Guillén aunque se mostró más resignada a aceptar la sentencia.

“Bueno, qué voy a hacer. Perdí cuatro puntos que es bastante”, decía la presentadora de televisión.

En el set de América Hoy, los conductores apoyaron a su compañera y Christian Domínguez también quiso pronunciarse al respecto.

“Yo entiendo a Meli, su molestia, primero porque los cuatro puntos, objetivamente, lo hizo mucho mejor Lady, cuatro puntos que pudieron haber salvado a Meli de sentencia”, sostuvo el cantante.

Sin embargo, también le aportó una critica constructiva. “Pero Meli, no fue tu mejor presentación, las cargadas, a diferencia de las galas pasadas, no estuvieron limpias, no fueron precisas y tu energía tampoco se pareció a la del sábado pasado”, acotó el músico.