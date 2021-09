Raphael: “Soy el artista más auténtico”

“Para mí, ‘Raphaelismo’ significa hacer las cosas a mi manera”, dijo Raphael sobre la serie documental que se estrenó ayer en el Festival de San Sebastián. “Hay gente que ha intentado imitarme, pero si yo puedo presumir de algo es de que no me parezco a nadie desde el principio de la historia”, respondió en la conferencia de prensa.

La bioserie ‘Raphaelismo’ es una producción de Movistar+ realizada por las más seis décadas de trayectoria del icono español. “No sabría hacerlo de otra manera, yo soy así, soy el artista más auténtico”. Consultado sobre su vigencia en la música a los 78 años , añadió: “Yo te juro por todos los dioses que no lo sé, yo soy así. Yo soy una persona feliz porque trabajo en aquello que me gusta, me rodeo de la gente que me gusta, hablo de lo que me gusta, y creo que eso es el único y gran secreto mío, la pasión que le pongo a las cosas es auténtica”.

Aunque la serie ‘Raphaelismo’ fue presentada con un evento especial, no es parte de la competición de esta edición del Festival de Cine de San Sebastián donde también se estrenaron otras producciones televisivas. La serie repasa en cuatro episodios la carrera de Raphael, desde sus inicios como cantante cuando era adolescente, su éxito y fama internacional en los años setenta , hasta su carrera en la actualidad, dando conciertos y encabezando festivales en España. El cantante dijo que a pesar de los altibajos en la escena musical “nunca” sintió que pasará de moda. Recordó que en los 80 su país natal le quedó “pequeño” y que decidió seguir “en Miami, en Nueva York, en México, viviendo y trabajando”.

Charlie Arnaiz, quien codirige la serie documental junto a Alberto Ortega, sostiene que es la producción “definitiva” y que contó con el compromiso del cantante, quien concedió cinco entrevistas y les facilitó su archivo personal.

La serie se estrenará en España en el 2022 y tiene revelaciones sobre la vida de Raphael, quien contó sobre la crisis nerviosa que sufrió tras una serie de conciertos en Las Vegas cuando tenía 21 años, y que lo mantuvo alejado de los escenarios. “Dejé correr la versión de que estaba agotado, pero lo cierto es que quise pasar por normal una situación que no lo era: cometí un grave error, durante dos meses, cuatro shows todos los días, casi sin tiempo para dormir , con 21 años, que lo que quería era fiesta, y mi madre recriminándome a cada momento”.

Además de seguir en la música, Raphael ha dicho que desea actuar en cine y hacer otra serie. “El clima y el ambiente de esta ciudad por estas fechas no me lo quiero perder más”, añadió sobre el festival de cine. “Y no me bajaré del escenario en varios años porque me enloquece y me gusta. Si Dios quiere y la pandemia nos deja, habrá muchas cosas nuevas mías”