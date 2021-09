Patricio Parodi sobre su relación con Luciana Fuster tras apasionado beso: “Somos amigos”

Patricio Parodi y Luciana Fuster han sido vinculados sentimentalmente en las últimas semanas debido a la cercanía que hay entre ambos. Los rumores de un posible romance se avivaron aún más después de que los integrantes de Esto es guerra protagonizaran un apasionado beso en la miniserie La academia. Ante ello, el capitán de ‘los guerreros’ decidió aclarar cuál es la verdadera relación que tiene con su compañera.

En conversación con las cámaras de América Espectáculos, el popular ‘Pato’ Parodi, quien grabó varios tiktoks con Fuster, indicó que, al igual que con sus demás compañeras, no hay más que una amistad entre él y la influencer.

Patricio Parodi y Luciana Fuster publicaron divertidos videos bailando en TikTok. Foto: composición/TikTok/Patricio Parodi/Luciana Fuster

“Somos amigos, grabamos tiktoks... Así como he grabado con Rosángela, grabaré con ella. He grabado con Tefa, con Angie, con Paloma, con todas mis compañeras porque es lo que el público pide, al público le gusta”, detalló.

Patricio Parodi ha sido vinculado con Rosángela Espinoza. Foto: captura de América TV

Asimismo, Patricio Parodi, expareja de Flavia Laos, se mostró indignado por los rumores sobre un posible romance con Luciana Fuster sin prueba alguna. “Siempre que estoy soltero especulan un montón. La semana pasada me vinculaban con Rosángela y ahora me empiezan a vincular con Luciana... No tienen pruebas, lo único que dicen es ‘porque paran juntos’”, aseveró.

Luciana Fuster y Patricio Parodi son captados al interior de un auto

Los chicos reality Luciana Fuster y Patricio Parodi fueron captados juntos al interior de un auto por las cámaras de Amor y fuego.

En las imágenes difundidas por el programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, la influencer le toca un brazo a su compañero, pero inmediatamente lo suelta.