Patricia Barreto feliz porque logró comprar su propio departamento: “No ha sido fácil”

El domingo 19 de setiembre, la actriz Patricia Barreto compartió con sus 661.000 seguidores en Instagram su felicidad por haber conseguido una de sus metas en la vida: haber comprado su departamento. A través de una extensa publicación, la intérprete de 34 años expresó su satisfacción por haberlo hecho con su propio esfuerzo.

“Lo logré. Fue un camino lleno de desafíos y no ha sido fácil, pero gracias a Dios, a mi ahorro, a mi esfuerzo y a mi trabajo, hoy me compré mi primer departamento ”, escribió la protagonista de la película No me digas solterona (2018).

“Ahora puedo ver que todo el esfuerzo, toda la espera con paciencia, amor y sacrificio valieron la pena. Y aunque muchas veces piensas que no lo vas a lograr sola y quieres tirar la toalla (más en los difíciles momentos y en el contexto que se nos ha presentado), pues más coraje y valentía se tiene para conseguir el objetivo y avanzar. Hacer el sueño/el reto realidad”, agregó.

20.9.2021 | Post de Patricia Barreto celebrando la compra de su departamento. Foto: capturaPatricia Barreto / Instagram

En ese sentido, la conductora de Aprendo en casa, Patricia Barreto, se permitió dejar un mensaje motivando a sus seguidores a perseguir sus sueños.

“Cuando sientas que ya no puedes más, no pienses que desistir es una opción, tan solo respira, replantea el camino, aprende de tu experiencia, de tus aciertos y desafíos, de tus decisiones”.

“Hoy miro atrás y veo todo lo construido y me abrazo fuerte. Abrázate fuerte porque sí se puede. Ahora puedo fundar mi propio imperio, construir mi casita y tener mi hogar ”, finalizó.

