Milena Zárate sobre pelea con Yolanda Medina en Reinas del show: “Prácticamente me botó”

Reinas del show segunda temporada estrenó su tercera gala este sábado 18 de septiembre y no estuvo libre de polémicas. Uno de los momentos más controversiales ocurrió cuando se reveló que Yolanda Medina fue expulsada de la oficina del director de la academia tras acusar a Milena Zárate de interrumpir sus ensayos de manera abrupta. Tras lo sucedido, ambas se pronunciaron ante las cámaras de América Espectáculos para aclarar qué pasó realmente.

La cantante colombiana, quien se retiró del set tras discutir con Santi Lesmes, aseguró que su compañera se molestó solo porque ella le pidió que desalojara la sala de ensayos, puesto que ya era su turno. “Yo entré muy educadamente y le dije Yolanda... entonces le dije ‘Yolanda, mi horario es a las 4.00 p. m. y son 4:05 p. m. y me respondió ‘¡No no no!’, me alzó la voz y prácticamente me botó. Entonces, yo me quedé ahí porque era mi espacio y era mi horario”, relató.

Milena Zárate busca mejorar su presentación anterior. Foto: captura América TV.

Por su parte, Yolanda Medina, ganadora del versus contra Lady Guillén en Reinas del show, señaló que reaccionó colérica con Milena Zárate porque había tenido un mal día. “De repente por ahí no es nuestro día, vamos a pelear como familia, pero creo que como familia también resolvemos problemas. Pienso que cuando uno está en un mal momento, como yo en ese día, exploto... Creo que ella también debe saber que comete errores... Hay que pasar la página”, manifestó la líder de Alma Bella.

Yolanda Medina se pronuncia tras polémica con Milena Zárate. Foto: captura de América TV

Reinas del show: director de La academia expulsa a Yolanda Medina de su oficina

El director de La academia de Reinas del show retiró a Yolanda Medina de su oficina porque esta ingresó abruptamente para quejarse de la actitud de Milena Zárate.

“La verdad fue muy incómodo porque estaba muy mortificada Yolanda, la encontré muy agitada y entró como un león a la oficina... después de que la han desalojado, ella salió indignada”, contó Alfredo Di Natale.