Milena Zárate revela que bloqueó el programa Reinas del show tras pelea con Santi Lesmes

Milena Zárate se presentó este lunes 20 de setiembre en América hoy para dar sus descargos sobre las críticas que viene recibiendo por parte de Santi Lesmes, el jurado de Reinas del show. La bailarina se mostró indignada por los comentarios en su contra por parte del español, pero no recibió el respaldo de las conductoras del espacio.

La colombiana lamentó que tanto en el programa de Gisela Valcárcel como en el de Ethel Pozo se estén tocando temas personales y muy dolorosos sobre ella y no se enfoquen en su participación durante la competencia.

Conductoras de América hoy sorprendieron a Milena Zárate, quien se presentó en el programa para hablar de Santi Lesmes. Foto: captura América TV

Como se recuerda, Santi Lesmes se tomó la libertad de hablar sin filtros sobre la infidelidad que cometió Edwin Sierra a Milena Zárate varios años atrás. Ante esto, y todo lo que se desató en la última edición de Reinas del show, la concursante reveló que tiene bloqueado la programación del reality en el televisor de su casa para que su hija no vea todo lo que se dice de su familia en televisión nacional.

“ No puedes traer a colación un tema que no tiene nada que ver con el concurso, a él le hablé de su desempeño como jurado y no de su vida personal . Este es un tema que hice público hace 8 años y es un tema familiar, tengo 8 años cuidando mucho lo que ve mi hija en televisión y lo que ve en las redes sociales”, dijo Milena Zárate, quien se retiró del set de Reinas del show tras una fuerte discusión con Santi Lesmes.

“ Mi hija no tiene acceso a redes sociales, es un tema que me preocupa. Es un tema que no quiero explicarle en este momento . A partir de lo que paso tuve que bloquear el programa en mi casa porque sé que se va a seguir tocando el tema, ella me hace preguntas a mí”, agregó.