Luciana Fuster y Patricio Parodi son vistos juntos en el interior de un auto

Luciana Fuster y Patricio Parodi vuelven a dar que hablar tras ser vinculados sentimentalmente. En medio de estos rumores, los integrantes de Esto es guerra fueron captados juntos a bordo de la camioneta de la expareja de Flavia Laos. Amor y fuego presentó un avance en cuyas imágenes se aprecia a los jóvenes conversando dentro del auto.

En una parte del clip, ella le toca uno de los brazos al modelo e inmediatamente lo suelta.

El programa de Willax no reveló más detalles y presentará el informe completo en la edición de este lunes 20 de setiembre.

Cabe señalar que el vínculo de la influencer con el capitán de los ‘Guerreros’ ha crecido más luego de participar en los spots de La Academia, donde hace hace poco fueron protagonistas de un apasionado beso. Así también, Fuster y Parodi se dejaron ver en TikTok grabando conocidos challenges. Tras ello, sus seguidores han expresado sus deseos de verlos como pareja algún día.

Patricio Parodi sobre vínculo con Luciana Fuster

Días atrás, Patricio Parodi se pronunció sobre su vínculo con Luciana Fuster. Como se recuerda, el joven confirmó hace semanas el fin de su relación con Flavia Laos. “Quieren especular, inventan. De seguro son capaces de inventar que fui con ella, que nos sentamos juntos en una mesa, y si fuera así, qué, somos amigos, nos podemos sentar juntos si queremos, la puedo jalar a su casa si quiero porque es mi amiga, a ella y a cualquier compañera”, dijo.

“He aprendido que no tengo que darle explicaciones a nadie porque estoy soltero, puedo hacer lo que quiera. No voy a gastar mi tiempo explicándole a cada persona (...) no hay que engañar al público, no puedes soltar información sin pruebas, sin base alguna”, añadió.

Video recomendado: