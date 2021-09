Juliana Oxenford a Sigrid Bazán: “Todo bacán, pero que no use el periodismo como trampolín”

Durante una transmisión en vivo por Instagram con Renato Cisneros, Juliana Oxenford fue consultada sobre el desempeño de Sigrid Bazán en el Congreso de La República. La conductora de ATV no quiso opinar sobre el trabajo de la joven como madre de la patria, pero contó algunas anécdotas de las que fue testigo cuando ambas laboraban para Latina.

La comunicadora no dudó en lanzar duras palabras contra Sigrid Bazán, a quien la acusó de usar el periodismo para otros fines.

“La conozco muy poco por el canal, no la quise conocer más. Yo creo que con el tiempo he aprendido a olfatear bien a la gente para elegir a los que me rodean y desde que la conocí dije ‘Esta chica no me gusta, esta chica no le importa el periodismo, esta chica lo que quiere es poder’ ”, dijo Juliana Oxenford.

Asimismo, la conductora Al estilo Juliana reveló que en una oportunidad a Sigrid Bazán la enviaron a cubrir una noticia como reportera, pero que esta se negó porque le “daba asco salir a la calle”.

“Yo siempre decía ‘¿Ustedes creen que ella se va a quedar haciendo periodismo?’ A ella le da asco salir a la calle, le han dado la oportunidad de ser reportera y ha dicho ‘¿A la calle, yo? Por favor, yo paro en Asia del Sol’ Todo bacán, pero que no use el periodismo como trampolín ”, comentó.

Pero eso no fue todo, Juliana Oxenford aseguró que Sigrid Bazán quería a toda costa ser una de las conductoras principales de Latina.