Julián Zucchi celebra nueve años en Perú: “Todo lo que he soñado me ha dado este hermoso país”

Julián Zucchi se encuentra viviendo en nuestro país hace nueve años, ya que acá encontró estabilidad económica y, sobre todo, una familia junto a Yiddá Eslava, con quien tiene dos hijos pequeños. Como se recuerda, el actor argentino formó parte del desaparecido reality Combate, donde hizo grandes amigos y también se enamoró.

Ante esto, el artista utilizó su cuenta de Instagram para publicar un conmovedor texto donde agradecía a Perú por estos años.

“ Realmente es todo lo que siempre he soñado y que este hermoso país me lo ha dado . Desde el 2012 Perú me ha enseñado mucho, no solo sobre su cultura (y su riquísima comida), sino también sobre mí mismo”, empezó Julián Zucchi, quien se mostró muy preocupado cuando empezó la pandemia.

A pesar de estar nueve años viviendo en Perú, Julián Zucchi admitió que aún enfrenta varios retos, pero le encanta la idea de que sus dos hijos aprendan de culturas diferentes.

“ La realidad en la que uno vive es totalmente diferente a la del resto del mundo. Compartir el mismo idioma con otros países no significa que realmente nos vayamos a entender . Que tus hijos puedan aprender lo mejor de dos culturas, es una dicha. No todos los hombres alrededor del mundo se dan un beso en el cachete. Uno puede iniciar una nueva vida y formar una familia en ese país, pero nunca va a dejar de ser el extranjero”, agregó.

Finalmente, Julián Zucchi explicó que él se siente peruano y argentino, ya que le cuesta estar lejos de ambos países.

“Ya no eres de un solo lugar. (Me pasa que cuando regreso a Argentina, extraño lo que tengo en Perú, y cuando estoy en Perú, extraño lo que tengo en Argentina)”, concluyó.