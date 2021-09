Juan de Dios Pantoja y su tierno mensaje a Kimberly Loaiza tras debut en Así se baila

La famosa pareja de youtubers mexicanos Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja sorprendieron a sus fans y televidentes en Así se baila. Con un encendido reguetón, ambos aparecieron en la pista de baile para deleitar a los jueces del canal internacional Telemundo.

La joven llegó con un conjunto oscuro en el que resaltaban las lentejuelas, sus botas altas y cabello recogido. Por su parte, el youtuber asistió con una chaqueta de colores y unos pantalones apretados.

Antes de aparecer en el reality, los influencers invitaron a sus seguidores a que sintonicen el canal para que vean su performance. “ Les tenemos un baile preparado, va a estar increíble lo vamos a hacer increíble también. Estoy un poco nerviosa, pero yo sé que lo vamos a lograr”, puso Loaiza.

Juan de Dios dedica tierno mensaje a Kimberly Loaiza

Tras el show, la pareja recibió cientos de felicitaciones en Twitter e Instagram. “¡Dios de mi vida! Sin palabras. Kimberly Loaiza superando las expectativas siempre ”, escribió un usuario.

Pantoja celebró su participación con un tierno mensaje en su cuenta de Instagram. “Un sueño más junto a mi reina. No cabe duda que Dios nos ha bendecido grandemente mi amor. Me siento muy afortunado y agradecido por todos los que nos están apoyando en esta nueva etapa y hasta con los que no, todo es parte de una motivación grande y créanlo que daremos todo de nosotros.”, redactó el mexicano.

Cabe recordar que los creadores de contenido no estuvieron en la primera gala y muchos pensaban que habían desistido de integrar el elenco del programa. Sin embargo, con su aparición se puso fin a las especulaciones.

