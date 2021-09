Johanna San Miguel cuestiona a Nicola Porcella: “¿Qué haces en México?”

Johanna San Miguel volvió a arremeter contra el ‘exguerrero’ Nicola Porcella. El también modelo conformó parte del equipo de Guerreros México en el último versus contra Esto es guerra Perú, pero la conductora peruana reclamó que él no compitió en ningún juego. Ahora, San Miguel vuelve a encarar a Porcella .

En la edición de hoy de Esto es guerra, el programa inició con mensajes del par del reality en Puerto Rico. Participantes del programa de competencias se burlaron del desempeño de los ‘guerreros’ peruanos en México. Ante esto, la anfitriona retó al equipo de la isla norteamericana a venir al Perú.

Gian Piero Díaz agregó que los puertorriqueños habrían mandado su video “para que sepamos que existen”. Johanna coincidió con su compañero y añadió que “lo que existe es Esto es guerra Perú”. Además, mencionó el fin de la versión mexicana.

“¿Esto es guerra México? It’s over. Game over. Ya no están, se acabó. Nicola Porcella, ¿Qué vas a hacer allá?”

Johanna incluso se sacó uno de sus tacones, mientras seguía preguntando. “¿Qué vas a hacer allá, Nicola Porcella?”, cuestionó. “He visto en tu Instagram tu foto con tu carro. Ya, mostro, chévere. Ya, ¿qué más? ”, inquirió la conductora.

Ocultando su risa, Gian Piero le contestó a su compañera que Porcella iría entonces a Esto es guerra Puerto Rico, y cuando esa serie termine se iría a Esto es guerra Colombia. Bromearon también al decir que, cuando eso termine, el chico reality regresaría a Perú para luego viajar a Bolivia y comenzar ahí otra versión del programa de competencia.

Altercados entre Johanna y Nicola

Cuando EEG Perú compitió contra Guerreros México, Johanna San Miguel reclamó en vivo la falta de participación de Nicola Porcella , quien a pesar de estar en el set no se sumó a los juegos.

“Lo que quiero ver es en qué momento va a jugar Nicola Porcella. Es lo que estamos esperando. ¿A qué hora vas a jugar?”, preguntó la conductora. El modelo contestó que estaba esperando indicaciones de su productora para sumarse.