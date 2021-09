Flavia Laos rechazó propuesta para volver a EEG: “Yo no planeó estar ahí”

Flavia Laos volvió a Lima y este lunes visitó el set de En boca de todos para hablar sobre diversos temas de su vida. Su reciente ruptura con Patricio Parodi, el posible romance del ‘Pato’ con Luciana Fuster y la posibilidad de regresar a Esto es guerra fueron de los temas más consultados por las conductoras del programa.

Sobre esta última posibilidad, la joven modelo afirmó que recibió la llamada del productor del programa para sumarse nuevamente en estos últimos días. Sin embargo, la también bailarina señaló que rechazó tajantemente esta oferta, ya que por ahora se encuentra enfocada en otras propuestas laborales.

“Ya me llamó (el productor), fue el miércoles en el (baby) shower de Ivana y la verdad es que yo no planeo ingresar ahí porque yo tengo planeado ahorita viajar. No podría estar en La academia”, indicó. Precisamente, Flavia Laos alabó los adelantos de La academia y felicitó a la producción y a sus compañeros por el buen trabajo.

“Es súper bueno porque los estamos viendo en otro aspecto. Me parece chévere lo que están haciendo con los chicos”, agregó.

Flavia Laos confiesa que pensaba llegar al altar con Patricio Parodi

Durante otro momento de la entrevista, Flavia Laos habló de lo que fue su relación con Patricio Parodi y reveló algo que sorprendió a los presentes en el set de En boca de todos. La modelo aseguró que pensaba llegar al altar con el ‘Pato’.

“Para ser sincera, sí, teníamos esos planes, como toda pareja siempre, para pensar a futuro. Pero hoy en día claramente ya no, lo veo lejano”, dijo Flavia.