Dayanita visitará este lunes 20 de setiembre el programa de Andrea Llosa para abordar saber si un niño de 10 años es su hijo, según reveló la conductora del espacio de entrevistas. La integrante de JB en ATV estará en el set de televisión para escuchar el resultado de una prueba de ADN al que se sometió días atrás.

Día D presentó un avance el último domingo donde se le escucha a la actriz cómica pidiendo “ayuda” para aclarar sus dudas respecto a su vínculo con el pequeño.

“Se trata de Dayanita. Ella tiene un hijo de 10 años y va al programa en busca de una verdad, a raíz de esta duda que la atormenta, de saber si es el papá del niño”, señaló la conductora de Andrea en entrevista con Pamela Vértiz.

El equipo del programa viajó hasta Pucallpa para conocer la historia. “No solamente por saber la verdad de esta duda que la atormenta, que no le permite vivir en paz. También vamos a reconstruir estos afectos del pasado”, agregó la comunicadora.

Dayanita revelará anécdotas de su vida privada. Foto: Dayanita/ Instagram

¿Quién es Dayanita?

La actriz cómica Dayanita es una de las figuras más destacadas del programa humorístico de Jorge Benavides. Todos los sábados hace reír a su audiencia con sus ocurrencias en los sketch que presenta.

En octubre del 2020 reveló que tiene un hijo adolescente que vive en la selva peruana. En aquel entonces, ella expresó su tristeza porque no lo veía por muchos años.

“Desde que llegué a Lima, ya no lo pude ver más. Es un niño al que tengo siempre en mi mente. No me voy a olvidar de ese niño”, dijo en una entrevista que tuvo con Reporte semanal.

