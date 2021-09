Dayanita no pudo realizarse examen de ADN por negativa de madre del niño

El 20 de setiembre, Andrea Llosa anunció que revelaría en su programa los resultados de ADN al que se sometió la actriz cómica Dayanita para determinar su vínculo filial con un niño de diez años, que habría engendrado con una joven en su natal Pucallpa antes de comenzar su transición.

No obstante, la conductora explicó que un miembro de su producción viajó hasta el lugar para conversar con la madre del niño, identificada como Pamela, quien se negó a declarar ante cámaras, pero que aseguró que el pequeño no era hijo de la figura de JB en ATV.

“Si ella dice que no es mi hijo, bueno, no es que yo quiera quitárselo; y si es mi hijo, darle todo lo que él quiere, pero yo soy consciente de que cuando ella lo dejaba tirado al bebé, yo me sacaba la mugre, yo jamás me jugaría con eso porque yo sé lo que es sufri r”, afirmó Dayanita ante esas declaraciones.

Consultada sobre cómo procedería por la negativa de la madre a someter al niño a una prueba de ADN, la actriz cómica aseguró que esperaría a que este cumpla la mayoría de edad para ejecutar el examen con su consentimiento.

Previo a todo esto, Andrea Llosa le preguntó a Dayanita qué sintió cuando conoció la noticia del embarazo. “Me emocioné como toda persona, quería verlo. Darle el cariño que a mí no me dieron”, expresó.

Sin embargo, reconoció que dejó de ver al hijo de Pamela desde que tenía dos años. “Lo he visto cuando era pequeño, cuatro o cinco veces”.

Cuestionada sobre cómo ha podido vivir sin ver el pequeño. Dayanita indicó: “Se vive triste, porque no sé si él está bien”.