Bella Hadid saluda a su sobrina, hija de Gigi y Zayn, por su cumpleaños en Instagram

¡Feliz cumpleaños, Khai Hadid Malik! Este 20 de setiembre es el primer onomástico de la hija de la supermodelo Gigi Hadid y el músico Zayn Malik . El embarazo de Gigi se mantuvo en secreto por varios meses hasta que el portal TMZ reveló incluso el sexo de la bebé. El cantante anunció su nacimiento por Instagram y hoy su tía Bella lo celebra en la misma red social.

El año pasado, Gigi compartió por qué no hizo público su estado de gestación. “Es obvio que a muchos les confunde por qué no estoy compartiendo más, y la razón es que estoy embarazada en medio de una pandemia. Mi embarazo no es lo más importante que está pasando en el mundo ahora mismo”, declaró la modelo.

La bebé nació el 20 de setiembre de 2021. Su padre compartió la noticia tres días después vía Instagram. “Nuestra niña está aquí, sana y hermosa”, escribió aquella vez. Además, publicó una fotografía donde se ve a su hija sosteniendo su dedo índice. Por su parte, Gigi exhibió una foto similar, también con las manos de ambos.

La intimidad de la hija de Gigi y Zayn

La pareja ha decidido mantener la identidad de su hija en privado . Su rostro no ha aparecido en las fotos que la pareja ha compartido en sus redes sociales. Su primera fotografía de cuerpo entero la mostró disfrazada de Hulk para Halloween, pero una imagen del superhéroe le tapó la cara. Recién revelaron su nombre, Khai, en enero de 2021.

A mediados de este año, la modelo escribió una carta dirigida a los medios de comunicación. Le pidió a la prensa que respeten la intimidad de su pequeña de 10 meses y difuminen su rostro de las fotografías .

“Nuestro deseo es que pueda elegir cómo compartirse con el mundo cuando sea mayor de edad, y que pueda vivir una infancia lo más normal posible, sin preocuparse por una imagen pública que no ha elegido”, señaló Gigi.

El cumpleaños de la bebé

La tía de la bebé, la también modelo Bella Hadid, difundió una emotiva publicación en su perfil de Instagram por el cumpleaños. Respetando los deseos de los padres, todas las fotografías del carrusel ocultan el rostro de Khai . De todas maneras se nota el amor de Bella hacia su sobrina, quien la describió como “el mejor regalo con el que nuestra familia fue bendecida”.

Bella Hadid comparte foto cargando a su sobrina. Foto: Instagram/Bella Hadid

La modelo publicó tiernas fotos caseras con Khai Hadid. Foto: Instagram/Bella Hadid

Bella se preocupó de tapar el rostro de Khai en todas las fotografías. Foto: Instagram/Bella Hadid

La otra hermana de Gigi, Alana, publicó en su cuenta de Instagram unas fotos de la celebración. Se ve a Khai, Gigi y Zayn juntos, con el impresionante arreglo de globos que los padres prepararon para su bebé. La celebración se hizo en el departamento de la supermodelo, en Nueva York. Entre los invitados famosos estuvo también Dua Lipa, pareja del hermano de las Hadid.