Vania Bludau revela que Frank Dello Russo nunca notó que no usó anillo de compromiso por tres meses

Vania Bludau recordó su relación con Frank Dello Russo el sábado 18 de septiembre, durante la transmisión en vivo de Reinas del show segunda temporada. Ante el asombro del público y todos los presentes, la modelo contó que su exprometido jamás se percató de que ella llevaba más de tres meses sin utilizar su anillo de compromiso.

La ex chica reality, quien mantiene un romance con Mario Irivarren, confesó, además, que estaba tan entusiasmada de poder compartir su vida con el abogado estadounidense que incuso ya había pensado en formar una familia junto a él.

“Mi plan estaba encaminado, era casarme y al siguiente año tener hijos, la familia... Teníamos todo, pero no. El retornar el anillo no fue lo doloroso. Yo no lo usaba por tres o cuatro meses antes de terminar y él no se dio cuenta”, relató en el programa de Gisela Valcárcel.

Vania Bludau vivía con el empresario Frank Dello Russo en los Estados Unidos. Foto: Instagram

Como se recuerda, Vania Bludau fue presentada como una de las 10 participantes de la segunda temporada de Reinas del show, junto a Milena Zárate, Lady Guillén, Melissa Paredes, entre otras, el sábado 4 de septiembre.

Vania Bludau confiesa que no quería romance con Mario Irivarren

La modelo Vania Bludau sorprendió al confesar que no quería una relación sentimental con Mario Irivarren debido a que le preocupaba perder su amistad con el integrante de Esto es guerra.

“Yo no quería, nunca he mezclado amistad con una relación y bueno me di la chance. También de hecho que desde el primer momento puse las cosas claras, como ‘dime qué es lo que quieres porque yo no estoy para perder el tiempo’”, manifestó en la última edición de Reinas del show.