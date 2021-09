Titi Plaza se retracta luego de acusar a su esposo por infidelidad: “Soy muy impulsiva”

La actriz Titi Plaza sorprendió a sus seguidores al anunciar en redes sociales que su relación con Jorge Castañeda había llegado a su fin luego de tener unas supuestas pruebas de que este la habría engañado con otra mujer.

Apenas el día de ayer publicó un texto en su cuenta de Facebook donde ahondaba en más detalles de la supuesta infidelidad, pero la borró a los pocos minutos. El día de hoy, a través del mismo medio, la actriz hizo mea culpa y se retractó por las acusaciones que hizo de su pareja sin haberlo corroborado antes.

“Me veo obligada a decir que soy una persona muy impulsiva y que la publicación de ayer acusando de infiel a mi esposo fue un error y una debe reconocerlo siempre”, rezaba el post de la intérprete.

Plaza explicó cómo las fotografías de una supuesta infidelidad llegaron a sus manos y a las de otros conocidos de la pareja.

“Le robaron su celular (a su esposo). Estuvieron mandando enlaces a varios contactos, publicaron fotos e historias desde ahí, es más, la foto que colgué ayer en un momento de rabia era la que usa de perfil la señora con fecha 3 de marzo”, detalló.

A raíz de estas acusaciones, la persona con la que se vinculó al esposo de Titi al parecer habría pensado en hacerle una denuncia por acusarla sin pruebas, es por ello que la actriz le extendió sus disculpas.

“Hago esto no solo para limpiar la imagen de mi esposo, a decir verdad jamás me ha dado motivo para desconfiar de él, sino también para evitar una denuncia que escuché me quiere hacer la persona de la foto. Lo siento”, manifestó.

A pesar del incómodo momento, la actriz decidió olvidar el malentendido y tomar con humor esta pequeña experiencia.

“A ustedes, testigos de la novela ‘Titi en las riendas del amor’ les prometo hacer un Stand Up sobre esto porque algo bueno tengo que aprender de mi fatídica impulsividad”, finalizó la intérprete.