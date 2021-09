Sofía Franco revela que recibió terapia: “Uno se levanta y sigue adelante más fuerte”

Luego que aclarara que sigue separada de Álvaro Paz de la Barra, Sofía Franco dio detalles de cómo es su relación de padres con el alcalde de La Molina y cómo ha lidiado con los últimos escándalos que protagonizó.

La actual conductora de En boca de todos contó que celebró el cumpleaños de su hijo junto a su aún esposo. “Lo celebramos en casa con los protocolos que correspondían. Su papá, al igual que yo, felices por un año más de vida de Salvador, pidiendo salud siempre para él y el amor de madre y padre que nunca le faltará”, dijo a Trome.

Asimismo, Sofía Franco resaltó que nada se interpondrá en la felicidad de su pequeño. “ Uno se levanta y sigue adelante más fuerte, con ganas de hacer lo que más me gusta. Y ya no mirar atrás, estar bien ”, añadió.

Sofía Franco también reveló que, tras la separación de Álvaro Paz de la Barra, ella recibió ayuda profesional y reconoció que ir a terapia le ayudó a estabilizarse. “ Fue parte del proceso. Te ayuda bastante. Yo ahora estoy enfocada en mí, mi hijo y en mis proyectos personales, sonriendo, que la vida es corta . Hoy estás, mañana no sabemos, por eso le agradezco mucho a Dios por la salud, que mi familia esté bien, mi mamita ya tiene 80 años. Imagínate eso, los años pasan volando”, indicó.

La presentadora de televisión cumplirá 42 años el 25 de setiembre, y en medio de todo esto, Sofía Franco solo quiere tranquilidad para su vida.