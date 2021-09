La última gala de Reinas del show no solo estuvo llena de música y baile, también nos permitió conocer un poco más de la vida de algunas de las concursantes. Ese fue el caso de Vania Bludau, quien dio más detalles sobre la relación que mantiene con uno de sus mejores amigos, Mario Irivarren.

La modelo resaltó la cantidad de años que conoce a Irivarren, la fuerte relación amical que mantuvieron y cómo ello ahora es esencial en su noviazgo.

“Es gracioso o es raro vernos juntos, pero es lindo también porque creo que tenemos una amistad linda y eso es lo importante, porque si bien somos pareja y nos queremos mucho, yo lo amo, somos amigos y eso hace la relación más fuerte”, resaltó la modelo.

Bludau también confesó no haber estado realmente segura de iniciar un romance con el chico reality debido a que no acostumbra entablar una relación sentimental con amigos que conoce de hace tantos años.

“Yo no quería, nunca he mezclado amistad con una relación y bueno me di la chance. También de hecho que desde el primer momento puse las cosas claras, como ‘dime qué es lo que quieres porque yo no estoy para perder el tiempo’”, sostuvo la modelo.

Asimismo, resaltó lo importante que es para ella tener pequeños espacios de soledad y que su pareja respete eso.

“Es hermosa la soledad, hasta el día de hoy a veces me encanta estar sola, me aparto, me quedo en mi casa sola, leer un libro, prender mis inciensos, escuchar mi música tranquila, y me encanta porque Mario me da mi espacio”, finalizó.