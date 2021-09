Reinas del show: Emilia Drago no podrá seguir en la competencia por lesión

La última gala de Reinas del show 2 estuvo cargada de muchas sorpresas. No solo por los bailes que presentaron las participantes, sino también porque se dio a conocer la razón por la que la actriz y bailarina Emilia Drago no continuará en competencia. Esto se da tras un accidente ocurrido en los ensayos generales, los cuales se realizan un día antes de la competencia sabatina.

Al parecer, Emilia Drago cayó de manera intempestiva sobre su bailarín, mientras hacían una pirueta para la presentación en la segunda temporada de Reinas del show. Por lo que se vio, la caída parecía que no iba a tener considerables repercusiones en la salud de la actriz peruana, pero los dolores intensos al día siguiente le hicieron sospechar de que algo no estaba bien.

La bailarina Emilia Drago contó detalles de su accidente: “En el ensayo general sucedió una cosa tan tonta. Yo me lancé de los brazos de Fredy (su bailarín) y sentí que me está doliendo. Llegué a mi casa, tomé un analgésico y ahora me he tomado una placa, y tengo una costilla fracturada”.

Morella Petrozzi, reconocida bailarina profesional que trabaja hace años en el reality show de Gisela Valcárcel, contó la historia de cómo ella sufrió una fractura similar cuando se encontraba estudiando danza en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.

Finalmente, la bailarina Emilia Drago explicó que no podrá continuar en la competencia: “El problema es que muchas de las chicas de la competencia a veces siguen, pero yo no podía seguir porque el problema cuando tienes una costilla que se ha fracturado y desplazado es que esa costilla puede dañar órganos internos”.

Ante ello, la conductora del programa, Gisela Valcárcel, consultó a Morella Petrozzi, jurado profesional de Reinas del show 2, si en dos semanas la actriz Emilia Drago podría continuar en la competencia, pero obtuvo una respuesta negativa debido a que se deberá seguir las indicaciones del doctor al pie de la letra.

La reconocida actriz peruana aprovechó sus redes sociales (Instagram) para compartir la noticia de por qué no se había presentado en la última gala en la segunda temporada de Reinas del show. Por ese medio, publicó un video contando los mismo detalles del accidente y las razones por las que prefiere dar un paso al costado.