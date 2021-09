Ninel Conde sobre cirugías: “Sí me he hecho mis arreglitos, pero no tantos”

Luego de guardar silencio acerca de los cambios que ha tenido su aspecto físico, la cantante y actriz mexicana Ninel Conde decidió contar sobre los retoques estéticos que se hizo durante los últimos años. Esta noticia sorprendió a sus fanáticos y detractores, ya que sería la primera vez que toca el tema de manera pública.

Ninel Conde

La figura pública, conocida por su participación en la teleserie mexicana Rebelde, ha publicado en sus redes sociales una imagen junto a un cirujano que la atendía en Chicago. Por lo visto, ese doctor fue responsable de algunos retoques de la cantante Ninel Conde, ya que aprovechó las imágenes para agradecerle y destacar sus cualidades médicas.

Sin embargo, lo que llamó más la atención fueron las historias de Ninel Conde en su Instagram donde comentaba: “Hola mis hermosos y hermosas. Bueno, pues les cuento … Ya saben que a mi pues siempre ha sido el tabú de que si me he hecho cirugías, que si muchísimas… Claro, sí me he hecho mis arreglitos, pero no tantos como piensan”.

Además, la actriz Ninel Conde añadió la siguiente recomendación. “Me han preguntado muchísimo que les recomiende doctores especializados en ciertas áreas. Así que me he dado la tarea de investigar y checar las mejores opciones en donde voy. (…) Les voy a estar mandando e informando de las mejores opciones de doctores”. Tal como lo hizo con la publicación del doctor Sayeg.

Como se recuerda, hasta hace poco la cantante Ninel Conde estuvo en boca de todos luego de que su pareja, Larry Ramos, violara la ley al incumplir el arresto domiciliario al que estuvo sentenciado en Miami, Estados Unidos.