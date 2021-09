Melissa Klug a Jesús Barco: “Gracias por aceptarme y amarme con toda mi familia”

El pasado 9 de setiembre, Melissa Klug y Jesús Barco anunciaron su compromiso a través de videos y fotos publicadas en Instagram. Tras la revelación, la empresaria y el futbolista peruano intercambiaron románticos mensajes.

Sin embargo, fue Melissa Klug quien sorprendió con una tierna dedicatoria hacia su novio por aceptarla como es y querer a toda su familia. Como se sabe, la expareja de Jefferson Farfán tiene seis hijos.

“ No soy perfecta y no pretendo ser ejemplo de nadie, los que me conocen saben que sin mi familia no soy nada y que por ellos yo soy todo. Gracias Jesús Barco por aceptarme y amarme con toda mi banda; yo sé que no es normal, pero ¿cuándo la gente normal ha sido feliz?”, escribió.

Asimismo, Melissa Klug acompañó el mensaje con una serie de fotos donde se ve a la empresaria con toda su familia.

“Gracias a nuestras familias por decir ‘sí’ a celebrar con nosotros este momento tan mágico. Les presento a la banda Barco Klug ”, añadió.

Melissa Klug agradecida con Jesús Barco. Foto: captura/Instagram

Mamá de Jesús Barco feliz por el compromiso

A través de Instagram, Gloria Bozzeta Bustamante contó sentirse muy emocionada por el compromiso de su hijo Jesús Barco con Melissa Klug.

“Jesús y Melissa, decirles que la noticia de su compromiso para mí fue una de las emociones más importantes de mi vida, de mi corazón solamente salen los mejores deseos para ustedes y que su amor sea eternamente infinito. Verlos felices me hace muy feliz”, escribió la señora.

“Te amo, madre de mi corazón. Gracias por todo y por compartir este día tan lindo conmigo. Te amo”, respondió Jesús Barco a su madre.