Magaly Medina y Alfredo Zambrano disfrutan fin de semana en lujoso club de Miami

Magaly Medina y Alfredo Zambrano están más juntos que nunca luego de anunciar su reconciliación en junio de este 2021. La pareja retomó su romance con fuerza y continúan construyendo su historia de amor ante la atenta mirada de sus seguidores en las redes sociales. La presentadora de televisión y el notario decidieron viajar a Estados Unidos para disfrutar del fin de semana.

A través de Instagram, la figura de Magaly TV, la firme compartió fotografías y videos de su estadía en el lujoso restaurante Bâoli de Miami, donde se celebró una fiesta temática en la que hubo juegos de luces, bailarines, cocteles y buffet.

Magaly Medina se dejó ver muy sonriente disfrutando de su noche con Alfredo Zambrano. “¡Y llegó el champagne!”, escribió en su red social. Su amiga Jessica Newton fue de las primeras en responder sus historias y expresó lo mucho que la extraña, pues ambas suelen compartir almuerzos y reuniones familiares.

Magaly Medina y Alfredo Zambrano pasean juntos el fin de semana. Foto: Magaly Medina/ Instagram

Magaly se pronuncia tras coincidir con Gisela Valcárcel en restaurante

Magaly Medina inició su programa del jueves 16 de setiembre comentando su encuentro casual con Gisela Valcárcel en un restaurante de Lima. La presentadora de 58 años señaló que la estrella de América TV intentó distanciarse al enterarse de su llegada.

Gisela Valcárcel escapó de las cámaras de Willax tras coincidir con Magaly Medina en restaurante. Foto: captura/ATV

“Yo no me crucé con ella. No la vi. Cuando fui al baño me dijeron que estaba en alguna parte de la sala, pero la verdad a mí me va y me viene quién está sentada allá en la sala”, aseguró.

“Gisela Valcárcel salió por la puerta de atrás. La ridiculez andando. Ella salió por la puerta de atrás y sus invitadas por la puerta frontal. En un acto atorrante haces un despliegue ni que fueras Jennifer López”, añadió.