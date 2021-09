Julianna Margulies: “Es un gran momento para las mujeres en la televisión”

La multipremiada actriz Julianna Margulies retorna a la pantalla a través del streaming en la segunda temporada de la serie de Apple Tv + ‘The Morning Show’, en la piel de una exitosa periodista que pondrá en apuros a Alex (Jennifer Aniston) y Bradley (Reese Whiterspoon), las conductoras del controversial noticiero matinal.

Margulies vive en la memoria de los televidentes desde que interpretó a Carol Hathaway en la serie ‘ER’, junto a George Clooney. Su participación en esta icónica producción de los años noventa, que le valió un Emmy y seis premios SAG, solo fue superada por su personaje de Alicia Florrick, la abogada de ‘The Good Wife’, una interpretación con la que consiguió un Globo de Oro, dos Emmy y dos SAG más. Ahora, la intérprete asumirá su primer rol LGTB como la periodista Laura Peterson.

“Me sentía emocionada de poder mostrar en el reflector cómo es salir públicamente con una preferencia sexual distinta y lo que significa en términos de cómo repercute en el resto de tu vida. Laura salió del clóset en contra de su voluntad y la definieron por eso. No solo atravesó el fuego para regresar a donde ella había estado, sino lograr éxito como profesional. Fue muy liberador interpretar a una mujer tan segura en su propia piel, el personaje ha sido tan bien escrito que me permitió sentirme cómoda en sus zapatos y ser capaz de presentarla en una luz correcta y positiva”, dice Margulies a La República durante un press junket.

En ‘The Morning Show’, Laura será la mentora de Bradley Jackson y un dolor de cabeza para Alex Levy. “Ella vivió un tiempo duro cuando fue descubierta y luego despedida, pero en lugar de marchitarse, floreció a través de esta poderosa fuerza que tiene, así que creo que Alex está un poco asustada por eso. Laura hace que Alex y Bradley tengan autorreflexiones. Lo que amo es que tienes a estas dos mujeres fuertes, con roles de liderazgo y los escritores no meten a un hombre a perturbar este balance, sino a una mujer. Pienso que es un gran momento para las mujeres en la televisión”, asegura la actriz cuyo personaje aparecerá en el tercer capítulo.

Antes de ingresar a ‘The Morning Show’, Julianna ya era fan de la serie “porque movía de manera poderosa esta idea del movimiento Me Too y mostraba cómo tus acciones afectan las vidas de otros por mucho tiempo. Me encanta la conciencia que se tiene de todo esto”, dice. Además, a diferencia de Laura, revela que nunca sintió que la sabotearan por su talento. “Sinceramente puedo decir que nunca experimenté eso y, si alguien estuvo apuñalándome la espalda, no me di cuenta. No sé si soy como muy inocente o en verdad nunca pasó, pero me siento afortunada por eso”.

Laura. Junto a Bradley (Reese Whiterspoon). Foto: difusión

Carol y Rachel

En 1994, la historia de la enfermera Carol Hathaway en la serie ‘ER’ (Sala de Urgencias) la elevó a la fama, casi al mismo tiempo que Jennifer Aniston con su papel de Rachel en ‘Friends’. Por eso, Margulies revela que su retorno a la pantalla con ‘The Morning Show’ ha sido “como volver a casa”. “Fue un regalo. Te puede asustar entrar a una producción ya iniciada y con buenas críticas, pero de alguna forma extraña sentía que estaba yendo a casa, porque Jennifer y yo empezamos en la misma televisora (NBC), un set lejos del otro, pero juntas. Éramos de series número uno en la TV en ese momento, y ahora estoy nuevamente aquí 20 años después. Así que fue como esta confluencia de mujeres fuertes, que he sentido y disfrutado desde que tenía 25”.

La intérprete afirma que Laura le ha hecho reparar en cosas de su propia vida: “Como el hecho de que cuando una puerta se cierra, muchas otras ventanas se abren, incluso cuando el momento puede ser devastador. Así que tienes que tomarlo un paso a la vez en lugar de asustarte. Laura encuentra la forma de descubrir puertas mucho más grandes para encontrarse a sí misma y ser quien es. Ya no tiene secretos, porque cuando las personas ocultan algo, tienden a volverse inseguras o paranoicas. Ese es un lugar que también quisiera para mí, sentirme muy cómoda en mi propia piel y no preocuparme por las inseguridades de otras personas”.

Video recomendado