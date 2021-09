Jessica Newton se pronuncia sobre compromiso de Lesly Reyna y su novio transgénero

El viernes 17 de septiembre, Lesly Reyna, ex representante peruana del Miss ECO Internacional 2021, anunció que contraería matrimonio con Aleck Acaiseid Scolari Woolvett, un hombre transgénero de nacionalidad chilena. Al enterarse del compromiso, que se hizo público en el programa de espectáculos Amor y fuego, diversos famosos reaccionaron en las redes sociales, entre ellos Jessica Newton.

Luego de dar a conocer la noticia, la ex Miss ECO compartió en su cuenta oficial de Instagram el siguiente mensaje: “Hace diez meses descubrí la capacidad de amar que tengo. Amo y mi enamoro de la esencia, de lo que no se ve con los ojos. ¡Amen sin miedo!”.

Al leer dichas líneas, Jessica Newton comentó la publicación de Lesly Reyna con un cariñoso mensaje en el que demostró estar muy feliz por la futura boda de ella con el hombre trans de nacionalidad chilena. “Besos mi reina. Nunca tengas miedo de mostrar esa maravillosa mujer que eres, te quiero”, manifestó.

Jessica Newton

Lesly Reyna había sido retirada del Miss ECO Internacional por un video comprometedor. “Es una pena que haya sido un peruano el que envié videos personales de Lesly Reyna a la dueña del certamen internacional”, relató Jessica Newton.

Lesly Reyna confirma su relación con hombre transgénero

Fue durante una entrevista con el programa Amor y fuego que Lesly Reyna confirmó que mantenía una relación sentimental con un hombre transgénero.

“Estoy dispuesta a compartir mi vida con alguien que es de mi mismo género y me siento feliz y estoy feliz, y nunca me he sentido más cómoda con alguien”, manifestó la ex Miss ECO.

Lesly Reyna anunció su bisexualidad al finalizar su participación en Miss Eco Internacional. Foto: Lesly Reyna / Instagram

Video recomendado