La actriz Jennifer Aniston y su exesposo, el actor Justin Theroux, han demostrado en diversas oportunidades que tienen una buena relación. Esto se puede evidenciar en una reciente interacción que tuvieron en la red social Instagram. Con el objetivo de ayudar a animales abandonados, el guionista creó un perfil de Instagram a su perrita Kuma , a fin de compartir un poco más de la vida de su mascota y brindar información sobre canes desamparados para que más personas se sumen a difundir el proyecto.

Mascota de Justin Theroux tiene un perfil de Instagram. Foto: captura Instagram

La también exesposa de Brad Pitt, Jennifer Aniston no pudo quedarse atrás, y sumándose a la causa, compartió en sus historias de Instagram, una fotografía de Justin junto a Kuma.

Jennifer Aniston apoyando el proyecto de su exposo. Foto: captura Instagram

“ Amo lo que estos dos (por Justin Theroux y Kuma) están haciendo para ayudar a las personas que ayudan a los cachorros que ayudan a las personas. ¡Ayudaron a salvar a 60 perros en Austin Pets Alive! ”, se leía en la publicación de la actriz de 52 años.

Justin Theroux no fue ajeno a la publicación de Aniston y le agradeció con otra historia de Instagram: “Gracias, Jen”.

Justin Theroux agradeciendo a Jennifer Aniston por su apoyo. Foto: captura Instagram

Jennifer Aniston no acudió a los premios Emmy

En una reciente entrevista al programa de Jimmy Kimmel, la artista expresó su temor a infectarse con el virus y que aún es muy pronto para asistir a una ceremonia con tantas personas.