Flavia Laos sobre falsas amistades: “Me tengo que cuidar las espaldas todo el día”

En un nuevo avance de La academia de Esto es guerra, se mostró la escena de un apasionado beso entre la expareja de Flavia Laos Patricio Parodi y la chica reality Luciana Fuster. Dicho fragmento audiovisual fue filtrado por la conductora del programa, Johanna San Miguel.

Ante esto, Flavia Laos recientemente recibió una pregunta por parte de un seguidor a través de historias de Instagram. “ ¿Estás rodeada de amistades falsas? ”.

Al respecto, la modelo respondió: “ Sí, obvio, me tengo que cuidar las espaldas todo el día ”, causando gran conmoción en las redes sociales, y generando que sus fanáticos asumieran que dicho comentario iba a dirigido a la modelo Luciana Fuster.

Flavia Laos no descarta retomar relación con Patricio Parodi

La actriz declaró por primera vez acerca del finde su relación con el chico reality Patricio Parodi en el programa Magaly TV, la firme. Y es que pese a su ruptura, Flavia sigue compartiendo momentos con la familia de Patricio.

“(Sus hermanas) son mis amigas. ¿Por qué tendría que alejarme de su familia? ¿Por qué cuando uno se separa tiene que cortar palitos con todos? Le tengo mucho cariño a él y a su familia. Que esté con él o no, no va cambiar mi relación con su familia , jamás, no soy ese tipo de persona”, respondió la influencer.