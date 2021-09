Emilia Drago sobre su accidente en ensayos de Reinas del show: “Sigue siendo muy doloroso”

Emilia Drago protagonizó un emotivo momento en el concurso de baile Reinas del show al anunciar que ya no continuará en carrera, pese a que tenía todas las ganas de volver a levantar el trofeo. En conversaciones con Gisela Valcárcel, la actriz explicó que se fracturó una costilla en uno de los ensayos generales del reality de baile y su médico recomendó reposo.

En la tercera gala del programa de América televisión, Emilia Drago subió al escenario al lado de su bailarín George Neyra y relató más detalles sobre el accidente. “Sigo en shock, todavía no me la creo, he estado allá atrás, veía todos los bailes y decía ‘no entiendo por qué no estoy ahí. Estaba ensayando y sucedió una cosa tan tonta, porque me cuidan muchísimo en las cargadas y entre los nervios y la ansiedad me lancé y mi costilla cayó en su hombro”, comentó entre lágrimas.

Los seguidores de la actriz de Asu mare expresaron su preocupación por medio de las redes sociales y le hicieron llegar sus mejores deseos para su salud. Emilia Drago se pronunció nuevamente para dar más detalles sobre su salida de Reinas del show y agradecer a quienes la apoyan en el difícil momento.

Emilia Drago explica las razones por las que su lesión en las costillas no le dejan continuar en Reinas del show 2. Foto: Programa Reinas del show 2.

“¡Gracias a todos los que me escriben y preguntan por qué hoy no estoy en el @elgranshowperu. Sufrí un accidente durante el ensayo general y fue muy duro. Sigue siendo muy doloroso, tanto física como emocionalmente. Sé que muy pronto volveré a la pista, no pierdo la fe. Gracias a todos por tanto amor y cariño”, escribió en Instagram la modelo de 32 años.

Emilia Drago lamentó alejarse de Reinas del show, pero lo hace para curarse de la fractura. Foto: captura de Instagram

Por su parte, la participante Diana Sánchez lamentó que Emilia Drago no podrá seguir en competencia. “Me siento triste porque la veía a ella como la finalista, siento que ella brindaba una cosa distinta, ella tiene una forma de bailar que me agrada mucho, ella transmite mucho”, señaló la bailarina y modelo.