Diana Sánchez ve como finalista a Emilia Drago en Reinas del show: “Espero que mejore rápido”

La modelo y bailarina Diana Sánchez lamentó que Emilia Drago haya dado un paso al costado en Reinas del show por haber sufrido una lesión en las costillas. En sus redes sociales, la actriz contó que se fracturó durante uno de los ensayos tras una fuerte caída sobre el hombro de su bailarín.

Por ello, la exintegrante del desaparecido reality Combate se mostró apenada por la decisión que tomó la artista, pues la consideraba una contrincante muy fuerte que merecía disputar la final.

“ Me siento triste porque la veía a ella como la finalista, siento que ella brindaba una cosa distinta , ella tiene una forma de bailar que me agrada mucho, ella transmite mucho”, indicó Diana Sánchez a las cámaras del programa.

De ese modo, Diana Sánchez mencionó que espera que Emilia se recupere pronto para que pueda volver a la competencia.

“Si ella mejora rápido, sería una finalista en la competencia, espero que mejore y pase rápido, que el médico le dé el alta y el check para que pueda bailar”, apuntó la modelo.

Emilia Drago lamenta salir de Reinas del show

La actriz Emilia Drago se mostró muy triste al tomar la decisión de dejar Reinas del show, debido a una lesión que sufrió en los ensayos.

“En el ensayo general sucedió una cosa tan tonta. Yo me lancé de los brazos de Fredy (su bailarín) y sentí que me está doliendo. Llegué a mi casa, tomé un analgésico y ahora me he tomado una placa, y tengo una costilla fracturada ” explicó.

“El problema es que muchas de las chicas de la competencia a veces siguen, pero yo no podía seguir porque el problema cuando tienes una costilla que se ha fracturado y desplazado es que esa costilla puede dañar órganos internos”, agregó.