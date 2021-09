El guitarrista, compositor y autor estadounidense Chris Pérez, quien fue esposo de Selena Quintanilla, publicó una foto junto a la recordada cantante en sus redes sociales. En la publicación se puede ver a la pareja en los inicios de su relación. Cuando ambos eran jovencitos y la reina del tex-mex brillaba en los escenarios.

Chris Pérez publica foto inédita junto a Selena Quintanilla. Foto: Instagram de Chris Pérez.

La imagen compartida en Instagram es una foto nunca antes vista de los esposos Pérez Quintanilla. Así lo confirma el mismo Chris Pérez, quien detalló en la leyenda: “Hoy fui a la casa de mi madre y me mostró una foto que no había visto antes”. Ante ello, en los comentarios, miles de fans de la mítica Selena no dudaron en recordar a la reina del tex-mex.

Por lo que se conoce, el músico Chris Pérez puede publicar fotos y detalles de Selena Quintanilla luego de llegar a un acuerdo con la familia Quintanilla, con quien tuvo múltiples discusiones al referirse a la difunta Selena.

“He resuelto amistosamente mi disputa legal con la familia Quintanilla. Ahora que estos problemas han quedado atrás, trabajaremos juntos para seguir honrando y celebrando a Selena”, declaró a un medio de comunicación tiempo atrás.

Selena Quintanilla y Chris Pérez se conocieron al conformar la banda musical ‘Selena y los Dinos’. Luego se convirtieron en enamorados y se casaron a escondidas de su familia y los medios, quienes se enteraron después de lo acontecido.