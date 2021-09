Billie Eilish culpa a la prensa por su baja autoestima: “No es divertido”

Billie Eilish es sin duda una de las jóvenes artistas con más fama a nivel mundial gracias a sus destacados temas. Sin embargo, su reconocimiento, aparte de los premios por sus proyectos musicales, le ha traído muchas dificultades por la sobre exposición a la que ha sido sometida por los medios de comunicación desde que se hizo conocida en la industria del entretenimiento.

Durante una entrevista con Drew Barrymore para su programa , la cantante de 19 años se refirió a cuestiones muy personales y cómo ha sido para ella pagar el precio de la fama mientras hablaba de su documental The world’s a little blurry.

Billie Eilish, quien aún se sorprende por tener fans que la quieran, reveló que mientras más crece, más insegura se ha vuelto por el acecho de la prensa.

“Sabes que siempre he sido muy, muy decidida y honesta, lo que creo que es como una bendición y una maldición. Mientras más envejezco, menos confianza en mí misma tengo”, dijo.

A pesar de responsabilizar a los medios de comunicación por su baja autoestima, Billie Eilish es consciente de que tiene que trabajar en ese aspecto para superarlo.

“Volví a ver el documental (The world’s a little blurry) hace unas semanas y me hizo llorar, porque me ponía a pensar cuán libre de espíritu y cuán abierta de mente era en ese momento y como luego los medios te arrancan eso de ti. Y ahora no es divertido y estoy tratando de resolverlo”, añadió la intérprete de “Bad guy”.

Billie Eilish culpa a la prensa por su baja autoestima. Foto: captura YouTube

Ante las confesiones de Billie Eilish, la actriz Drew Barrymore, quien desde niña se hizo conocida en el mundo del cine, respaldó las palabras de la cantante y le dio ánimos.

“Créeme, te entiendo y creo en ti, porque pese a que ahora estén luchando contra eso, eres consciente de la lucha”, dijo la celebridad de 46 años.