Tras la buena acogida de su primer single “De vuelta a casa”, cuyo video superó las 12.000 reproducciones en YouTube, la banda peruana Alterna lanzó su segundo single y video titulado “ Relámpago ”. El clip, grabado en la casa hacienda El Fortín de Carabayllo, es dirigido por José Pecho y cuenta nuevamente con la participación de Jano Baca, actor de la novela Chapa tu combi.

El nuevo trabajo musical es cronológicamente la continuación de “De Vuelta a Casa”. El soldado que caminaba día y noche por lugares inhóspitos finalmente llega a su vieja casa, donde descubre una realidad algo distinta a la que esperaba encontrar. “ El concepto detrás de este single nos recuerda que la vida real no es como en las películas . Que los finales no siempre son felices y que muchas veces, por más que intentes lograr algo, simplemente no se da y hay que aprender a vivir con ello”, dijo el guitarrista de Alterna, Guillermo Viñas, en un comunicado.

Asimismo, la banda señaló que “Relámpago” y “De vuelta a casa” serán parte de un disco conceptual, el cual cuenta una trágica historia de amor a través de sus canciones, en las que los protagonistas terminan, por razones del destino, separados, a pesar del fuerte amor que los unía y empiezan una dura guerra contra las vicisitudes de la vida para volver a estar juntos.

Banda Alterna lanza su nuevo video Relámpago tras buena recepción de su anterior single. Foto: captura/Instagram

“‘ Relámpago’' está inspirado en aquellas tragedias griegas que me marcaron, como Edipo de Tebas, en la que el protagonista no podía escapar de su destino, un destino fatídico . Ese sentimiento agridulce quedó arraigado en mí, y tuve el deseo de plasmarlo dentro de esta historia”, sostuvo Ricardo Jiménez, bajista de la agrupación.