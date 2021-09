En una reciente entrevista con el programa mexicano Ventaneando, Laura Zapata dio a conocer que hace días notó que su abuela se había fracturado las dos piernas. Según la actriz, esto ocurrió debido al descuido de los enfermeros que atienden a doña Eva Mange.

“ Tiene fracturadas las dos piernas, las dos tibias, los dos peronés, un piecito, fisura en una rodilla […] y bueno tengo que trabajar, (cuando estaba) haciendo mis programas de MasterChef de repente veo la noticia. La primera pareja (de enfermeros) no me dijo nada, hasta que hicieron cambios me dijeron ‘¡señora mire cómo está su abuelita!’ y dije ‘¿qué?’, el pie todo morado, hinchado”, contó Zapata.

No es la primera vez que la señora Mange de 103 años recibiría malos tratos por parte de sus cuidadores, pues a inicios de año, la villana de las telenovelas, Laura Zapata, denunció al asilo donde se encontraba su abuela, debido a las constantes negligencias por parte del personal, motivo por el cual la participante de MasterChef decidió llevársela a casa.

Además, Laura aprovechó para mandar un mensaje muy directo a todas las personas que se encargan de cuidar enfermos y adultos mayores.

“Hago un llamado a los enfermeros, ¡cómo es posible que hacen esta carrera sin tener realmente corazón, conciencia, ética! ¡Solo van por la lana!, ¡es tremendo!, espero que estas enfermeras que tengo ahora realmente me funcionen”, señaló.