YosStop agradece desde la cárcel muestras de afecto de sus seguidores

La youtuber Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStop, recibió cartas de seguidores durante su estadía en el penal de Santa Martha Acatita, donde se encuentra privada de su libertad por su presunta vinculación con delitos relacionados con pornografía infantil .

Desde su ingreso al penal, la influencer comparte mensajes con muestras de cariño hacia su novio, Gerardo González, quien maneja sus redes sociales, su madre, sus seguidores y hasta sus mascotas. Esta vez, dio un especial agradecimiento a sus fans, quienes están pendientes de su proceso legal y le envían muchas fuerzas en esta difícil etapa.

En el reciente post de Instagram, se lee lo siguiente: “ Me han podido leer algunas cartas que me han mandado, pero me encantaría poder leerlas TODAS en físico una y otra vez, lamentablemente no puedo por ahora (les prometo que lo haré). Sin embargo, quiero decirles que sus palabras me hacen tanto bien, tanto que no se imaginan”.

“ Cada carta de ustedes es una caricia a mi alma, espero muy pronto poderlas leer todas en físico y responderles a cada un@ de ustedes . Por ahora solo puedo agradecerles por su apoyo y amor, los amo de vuelta. Gracias, Gracias, Gracias”, añadió Hoffman.

Gerardo González, novio de la influencer, es quien se encarga de subir los posts y mensajes de YosStop para sus seguidores. Foto: captura Instagram

Por otra parte, hace unas semanas se anunció que la creadora de contenido se mantendrá presa algunos meses más debido a que una jueza de control de la Ciudad de México otorgó una prórroga de investigación complementaria, lo que dicta que Yoseline estará en el penal los siguientes dos meses.

YosStop envía carta desde prisión

La youtuber sorprendió a sus seguidores al compartir un mensaje de reflexión en sus redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, compartió unas fotografías de una carta en la que habló sobre el “poder de las palabras”.

“ Me he dado cuenta del poder y la responsabilidad que tienen las palabras y las más importantes ahorita son amor, fuerza y honestidad”, se lee en el texto.

“ Transformar tus miedos en tus fortalezas es la herramienta más poderosa para evolucionar . Mi poder es descubrir y entregar todo el potencial de mi voz y mi corazón. Acepto con amor y confío en lo bueno que he construido para ayudar y hacer algo grandioso”, agregó.