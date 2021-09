Xoana González responde a críticas por comprar departamento gracias a OnlyFans

Se defendió de las críticas. La modelo argentina Xoana González respondió a quienes la criticaron por comprar su departamento gracias a los ingresos que obtuvo con su cuenta de OnlyFans.

A través de un video publicado en la cuenta de Instarándula, la ex chica reality comentó que trabaja de manera honrada sin hacerle daño a nadie y no busca imponer su modo de vida a los demás.

“Que lo compré honradamente, pues sí, trabajando, pero que no deberían publicitarme... Yo tampoco ando pidiendo publicidad, yo no ando pidiéndole a nadie que haga lo que yo hago, que viva como yo vivo”, expresó molesta la modelo.

Aseguró que crear contenido para las plataformas no es algo sencillo de realizar. “Que sea buen dinero no significa que sea algo fácil. Tuvimos que deconstruirnos y pasar todo un proceso para llegar a hacer estos videos. Para mí, la moralidad de los demás es tan subjetiva que me dejó de importar. Creo que nunca me importó”, agregó.

“No ando diciendo que sean como yo, no. Me encanta poder influir en que la gente pueda pensar libremente, pero no se confundan. Yo no ando invitando a todos a grabar en OnlyFans ”, sostuvo la argentina.

Reveló que su secreto para comprar su departamento en tan poco tiempo fue el ahorro. También le recordó a sus seguidores que usar OnlyFans no está penado por la ley.