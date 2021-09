Walter Yaipén revela que padece secuelas de COVID-19: “Llegué a pesar 45 kilos”

El músico Walter Yaipén, integrante de los Hermanos Yaipén, logró superar la COVID-19 hace unos meses. Sin embargo, la enfermedad le dejó secuelas, que hasta ahora tiene que enfrentar para poder recuperarse totalmente.

Contó cómo ha sido parte de la lucha que le tocó vivir contra el coronavirus. Reveló que durante ese tiempo, tuvo que utilizar balón de oxígeno, bajó mucho de peso y llegó a pensar que perdería la vida por ello se encuentra recibiendo tratamiento con especialistas de la salud.

“La pasé muy mal, pero me estoy recuperando. Me ha dejado secuelas, me quitó el apetito total, tenía ansiedad, no quería hacer nada, no quería salir de mi casa, todo me aburría y me daba insomnio. Ahorita estoy con psicólogo y neumólogo. Yo soy diabético pero lo tengo controlado”, expresó el artista peruano en una nota de prensa.

Walter Yaipén

Dio a conocer que felizmente está recuperando su peso normal. “Llegué a pesar 45 kilos, quedé hueso y pellejo”, recordó uno de los representantes de la cumbia.

Agradeció a su familia por estar pendiente de su salud, pues contrataron a una enfermera para que lo atienda las 24 horas del día, debido a que su situación era muy complicada. “P ensé que estaba a punto de perder la vida , pero gracias a Dios por darme la oportunidad de seguir viviendo”, agregó.

Grupo Hermanos Yaipén regresa a los conciertos presenciales

Como parte de la reactivación musical, el artista nacional anunció que el grupo Hermanos Yaipén lanzó su nuevo tema “Nace un borracho” con la voz de Donnie Yaipén. Además, la agrupación de cumbia se alista para una gira en Estados Unidos con show presenciales.

“Tenemos una gira para EE.UU. en noviembre por tres semanas. Entre las ciudades que iremos están New Jersey, Stanford, Miami, Virginia y otros más. Esto será un retorno a los eventos presenciales”, informó.