Vania Bludau recuerda su relación fallida en Reinas del show: Nadie de amor se ha muerto

En la reciente edición de Reinas del show, la gala inició con las participantes vestidas de súper heroínas y villanas. También comenzó con diversas confesiones de Vania Bludau sobre su expareja, a quien ya ha logrado superar. Ahora, la modelo se encuentra feliz junto a Mario Irivarren, quien siempre está junto a ella y la sorprendió en su reciente cumpleaños.

La producción de Reinas del show mostró un video de Vania junto a su exprometido y se le escucha decir que tuvo planes a futuro con él, pero que al final no se llegaron a dar.

“Mi plan ya estaba encaminado, tener hijos, tener familia, pero dije: ´Esto no va´. El retornar el anillo no fue doloroso, porque ya no lo usaba por cuatro meses antes de que terminará. Lo que más me dolió es que nadie se diera cuenta que ya no usaba el anillo de compromiso”, reveló en el clip.

Luego, la ex chica reality mencionó que logró superar ese momento difícil. “Nada de lo que me ha pasado me ha matado, de amor nadie muere y siempre uno tiene que darse una oportunidad, mirar hacia atrás no sirve de nada. Quiérete tú misma para que de verdad llegue alguien que te quiera”, destacó.

Vania se mostró tranquila y aseguró que ya cerró esa página en su vida. Asimismo, al finalizar el video, habló de su actual pareja, Mario Irivarren, quien es su mejor amigo.

“Mario es mi mejor amigo de varios años.. Yo lo conozco del 2011 o 2012 y nos conocemos del mismo grupo de Diana Sánchez y otros personajes que están en este canal... Creo que tenemos una linda amistad y ante todo somos amigos... Yo lo amo y el ser amigos hace la relación más fuerte”, sostuvo.