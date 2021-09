Reinas del show: Lady Guillén se defiende ante comentario de Diana Sánchez

En la tercera gala del programa Reinas del show este 18 de septiembre, presentado por Gisela Válcarcel, y transmitido por la señal de América TV y el app de América TV GO, se vivió un tenso momento entre la exconductora Lady Guillén y la ex chica reality Diana Sánchez. La discusión se presentó luego de haber iniciado la jornada del programa con un duelo de baile entre dos equipos integrados por las participantes del programa.

Lady Guillén dio a conocer su malestar por el comentario que lanzó Diana Sánchez junto a otras compañeras en el interrogatorio cuando les consultaron sobre las habilidades de baile de la exconductora.

A lo que Lady Guillén respondió: “El hecho de haber tenido 12 años fuera la pista no quiere decir que no esté a la altura, todo se puede en esta vida, es cierto que estoy en desventaja, pero pongo de mi parte sacándome la mugre nueve horas ensayando para retomar nuevamente el baile”.

“ Me sorprende mucho y me molesta que no me lo hayan dicho en la cara , soy frontal y tampoco tengo pelos en la lengua. Me gusta la sinceridad, no me gusta que hablen a mis espaldas”, increpó.

Diana Sánchez no se quedó callada y se defendió diciendo que se les hacen preguntas y debían ser lo más transparentes posibles. “ No vamos a hacer sentir mal a nadie con este comentario, es una competencia y tenemos que tomar responsabilidad . Lo que nosotras podamos expresar cuando se haga el interrogatorio no son cosas personales y no hay que tomarlo en contra de alguien”, manifestó.

De igual manera, Gabriela Herrera se pronunció para respaldar la opinión de su compañera Diana.