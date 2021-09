Reinas del show: Isabel Acevedo no le tiene miedo a su nueva retadora Diana Sánchez

La pista de Reinas del show va a arder tras las presentaciones de Isabel Acevedo y Diana Sánchez, quienes competirán para ganar un nuevo duelo en el concurso de baile. Ambas están a la misma altura en el área profesional, debido a que han estudiado danza y conocen técnicas primordiales para hacer lo que les gusta.

Isabel Acevedo se prepara para una nueva competencia con un género musical que no es muy familiar a ella. Foto: Isabel Acevedo/Instagram

Ante ello, la joven bailarina Isabel Acevedo fue consultada sobre cómo veía la competencia de Diana Sánchez en Reinas del show, luego de haber aceptado el reto en la pista de baile y aseguró: “Hasta ahora no he visto en Diana algo diferente, no me sorprende. Diana es limpia y correcta en el baile, eso es lo que me gusta de ella, pero hasta ahora no le he visto un paso o cargada que me haga decir ‘wow’”.

Además, comentó que espera bailar un género musical complicado para ambas, ya que los géneros latinos eran más comunes para ellas. Debido a esto aclaró: “Vamos, vamos a darle con todo. Y no quiero nada de salsa, nada de bachata, nada de géneros latinos, quiero algo diferente, algo que no domine, algo que a las dos nos cueste”.

Por último, comentó lo duro que está siendo el trabajo en Reinas del show, razón por la cual su cuerpo estaba con muchos golpes por las veces que practicaba las cargadas y piruetas que debía hacer en el escenario.