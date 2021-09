Nicola Porcella decide radicar en México junto a su hijo: “No lo voy a traer sin su mamá”

Tras participar en la final de Guerreros México 2021, Nicola Porcella se suma a la lista de figuras del espectáculo que planean radicar fuera del Perú. En una entrevista para Estás en todas, el chico reality reveló que ha decidido quedarse a vivir junto a su hijo Adriano en el país azteca.

Contó que ya se encuentra organizando todo el proceso de migración para llevar a su pequeño y así iniciar una nueva vida. Entre sus planes también está que la mamá de su hijo, Francesca Lazo, trabaje en México.

“Ya me quedo acá. Me quedo a vivir aquí. Estoy viendo cómo lo traigo a Adriano acá. Estoy hablando con mis amigos de Televisa porque no lo voy a traer sin su mamá, imposible. Ella es maquilladora, ahora el rubro está un poco fregado en Perú, y quiero traerla para acá y a Adriano”, expresó el chico reality.

“Acá el colegio es como Estados Unidos, las fechas son distintas, entonces, estoy esperando a que él acabe en diciembre. Mi idea principal es radicar acá”, agregó el modelo peruano.

Reconoció que le afecta estar distanciado de Adriano. “Extraño a mi hijo. Hablo con Adriano todos los días, él ya está creciendo, pero me choca porque cuando la llamo me dice que está jugando con sus amigos”, contó.

Nicola Porcella

En el informe que presentó el conductor Choca Mandros, Nicola Porcella mostró su nuevo departamento que se ubica en una zona exclusiva de Ciudad de México, cerca al rascacielos World Trade Center.

Sobre su futuro en Guerreros México, el peruano dejó abierta la posibilidad de volver a participar en la siguiente temporada. Aunque dijo que le gustaría “hacer otras cosas”, como ser parte de una obra de teatro.