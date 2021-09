Nicola habla de su relación con Catherine Civiero, competidora de Guerreros México

Nicola Porcella abrió las puertas de su casa el conductor del programa Estás en todas, Jaime Mandros, mejor conocido como Choca, y aprovechó para contar que estuvo viviendo durante un tiempo con la modelo mexicana Catherine Civiero, quien actualmente es la pareja del chico reality.

“ Estaba viviendo en la casa de una amiga, nos estamos conociendo . Cuando llegué a Televisa me mandaron a una casa y le dije a una amiga si me podía quedar en su casa, y me dijo ‘Sí, pero yo vivo con esta chica’. ‘No hay problema, me quedo tres días’, le dije y pasó más tiempo, pero la convivencia es difícil”, expresó Nicola.

El presentador Jaime Mandros, Choca, le preguntó al modelo sobre su situación sentimental, y si se encontraba enamorado su excompañera de piso Catherine, a lo que Nicola respondió: “ No, pero la quiero bastante. Es una chica súper buena, súper trabajadora, súper guapa, está conmigo en Guerreros ”.

Cabe resaltar, que hasta hace poco se le vinculaba a Nicola con la modelo mexicana debido a la cercanía que mostraban en un en vivo, donde ambos aparecían dándose abrazos muy afectuosos y besos en la mejilla.

Nicola Porcella fue convocado para participar en una obra teatral

Tras los rumores de la cancelación de una nueva temporada de Guerreros México, el chico reality declaró al programa Estás en Todas que se encuentra muy emocionado por su próxima participación en una obra de teatro muy conocida en el país vecino.