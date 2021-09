Monique Pardo sobre Gisela Valcárcel: “Me dejó plantada ante el conciliador”

Monique Pardo se llevó una decepción más por el actuar de Gisela Valcárcel, ya que no acudió a una cita de conciliación por los malestares ocasionados a su persona, luego de que la intérprete de “Caramelo” sufriera una caída cuando se presentó como refuerzo del actor Diego Val en el mes de junio El artista del año .

A través de su cuenta de Instagram, la cantante peruana dio a conocer su molestia y enfatizó que Gisela Valcárcel no llegó a la cita pactada con un conciliador el día de hoy, para llegar a solucionar el conflicto de manera definitiva y poder llegar a un consenso.

“¡ La Sra. Valcárcel me plantó ante el conciliador! Tenía tanta ilusión de que se haga la paz en nuestras vidas y perdonar su abandono . Por su arduo trabajo, me imagino. Yo cumplí a duras penas. Me dio mucha tristeza no terminar este asunto y lo que más me asombró es el canal”, se lee en una publicación en su cuenta de Twitter.

Comunicado de Monique Pardo luego de que Gisela Valcárcel no asistiera a su conciliación. Foto: captura Instagram

Hace unos meses, la artista Monique Pardo estuvo hospitalizada de emergencia. “ Necesito urgente una ecografía eco doppler de mi aorta abdominal”, comentó en un reciente programa de Magaly TV, la firme.

Monique pide a Magaly Medina que la ayude a visibilizar su diagnóstico y denuncia

Luego de haber sido hospitalizada, Monique Pardo envió un mensaje a la presentadora de espectáculos, Magaly Medina, para poder aparecer en su programa y contar detalles de su diagnóstico de salud y la denuncia que interpuso contra Gisela Valcárcel luego de las negligencias que sufrió tras una caída en el escenario de El artista del año.