Melissa Paredes resuelve sus diferencias con Milena Zárate tras burla en Reinas del show

La conductora de América hoy, Melissa Paredes, reveló que no tiene algún tipo de rencilla con la bailarina Milena Zárate, quien bromeó con la descompensación de su compañera en Reinas del show. Además, confesó que se juntaron para hacer un divertido TikTok y que ya se olvidaron de lo sucedido.

“Si tú no me crees, es tu problema, porque yo no hago show para ti”, añadió en su momento la actriz de la novela Dos hermanas. Ante la imitación de su descompensación, Melissa se mostró indignada por las actitudes y declaraciones de Milena, pues dijo que se estaba burlando de ella.

Ahora parece que todo quedó en el pasado, ya que ambas grabaron un divertido TikTok tras los dimes y diretes.

“No, creo que fue un malentendido, obviamente, yo sentí que fue una burla lo de mi descompensación, pero ya creo que lo solucionamos. Es más, hemos hecho un Tik Tok juntas riéndonos de la situación y, bueno, esto también es parte de la competencia”, mencionó Paredes a la prensa.

Sin embargo, la ex chica reality comentó que, en su momento, sí se llegó a molestar con su compañera al decir que todo era parte de un show. “Sí, porque yo vengo a bailar, a disfrutar, no a hacer show. Y me agarró de sorpresa que ella entrara así, pero ya pasó, todo bien”, concluyó.