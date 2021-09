Magaly Medina no toleró las recientes acciones de Richard Swing con algunos vecinos de San Juan de Lurigancho y lo calificó de “oscuro y triste personaje” por llevar botellas de agua Evian a un comedor popular del distrito que viene sufriendo falta de agua potable desde hace varios días.

Para la presentadora de televisión, Richard Cisneros estaría aprovechándose de las necesidades de la población más humilde para “limpiar su imagen” y no para ayudar realmente.

“Hizo esta huachafada, de lo más terrible y censurable... Les llevó unas cuantas botellitas de agua Evian para repartir a unas necesitadas madres de familia y a unos cuantos niños, abrió su billetera miserable y les dio diez solcitos a cada uno, como comprando favores”, señaló la conductora en Magaly TV, la firme.

“Llevó hasta un megáfono para hacerse escuchar, para intentar cambiar su imagen porque lo hace por politiquería barata y de la mala (...) Aprovechándose de la pobreza y de gente humilde, por supuesto que llevó una cámara”, continuó bastante ofuscada.

Para Magaly Medina una mejor opción habría sido llevar agua potable para que las personas puedan darle un mejor uso. “Lo que ellos necesitan es agua potable, si él toma agua Evian, no nos interesa, él podrá pagar trece soles por cada botellita de medio litro ¿Por qué no compró camiones cisterna? Creo que llevó dos six pack de agua, mejor compra un camión entero y no lleves cuatro miserables botellitas. Eso es abusivo, esto me asquea”, añadió.