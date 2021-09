Liam Gallagher se cayó de un helicóptero y compartió una imagen de cómo quedó su rostro

El rockero Liam Gallagher, ex vocalista de la banda inglesa Oasis, de 48 años de edad, quedó malherido después de que accidentalmente se cayera de un helicóptero y se precipitara al suelo tras su celebrada actuación en el Festival de la Isla de Wight, llevada a cabo el viernes 17 de setiembre en Newport, Inglaterra.

Justo antes de compartir el estado de su cara con sus fans, Liam escribió: “La vida es preciosa, hagamos que suceda, no me ando con chiquitas, solo podemos hacerlo una vez. Vengo en un lío, me voy con estilo, vamos, saben que no tengo tiempo para nudos de globo”.

Liam Gallagher bromeó con sus fans en sus redes sociales: "tengo la foto de la portada del próximo álbum. Vamos, nariz". Foto: captura Twitter / Liam Gallagher

Bromeando en la redes

En su cuenta de Twitter, el exvocalista de Oasis subió una fotografía de su rostro maltratado con un mensaje con doble sentido. “Así que miren esto, me caí del helicóptero anoche. ¿Quién dijo que el rock and roll está muerto? Keith Moon, cómete tu piel de tambor”, señaló el artista aludiendo al fallecido baterista del grupo The Who, famoso por su vida de excesos.

Los fans del músico en todo el mundo se apresuraron en comprobar el estado del cantante con mensajes de una “pronta recuperación” y preguntándole cómo se las arregló para caer de un helicóptero y escapar con solo una herida en la nariz y un labio partido, a lo que Liam respondió: “¿Quién sabe?”.

Cuando le preguntaron a qué distancia había caído, Liam bromeó: “100 mil pies” (30.000 metros). El artista nacido en Manchester incluso mofó con la imagen de su rostro: “Tengo la foto de la portada del próximo álbum. Vamos, nariz”, expresó.

También agradeció a sus fans que le vieron actuar en el escenario principal del Festival de la Isla de Wight: “Estuvieron locos, los quiero, manténganse a salvo y recuerden que no se trata de dónde son, sino de cuántas coronas pueden tomar mientras comen puré de arvejas”, finalizó sus mensajes en Twitter.