La voz senior: Tony Succar dedica emotivo mensaje a sus padres tras reencuentro

Durante la última edición de La voz senior se vivió un emotivo reencuentro en el set de televisión. El miembro del jurado Tony Succar lloró al ser sorprendido por su madre Mimy, quien se presentó en el escenario e interpretó el popular tema “Quimbara” de Celia Cruz.

El percusionista peruano no pudo contener la emoción al ver también a su papá presente en el programa de Latina. Recordó que ambos lo apoyaron desde niño en su carrera musical y contó el esfuerzo que hizo su progenitor cuando migró a Estados Unidos en busca de un mejor futuro para su familia.

Sin embargo, sus palabras de agradecimiento no quedaron solo en el set de La voz senior 2021. A través de Instagram, Tony Succar decidió dedicarle un tierno mensaje a sus padres.

“Mimy, mi mamá … la familia es todo. Gracias, mamá, gracias, papá Antonio Succar. Soy lo que soy por ustedes. No tengo palabras y nunca los tendré para agradecerles por todo lo que han hecho por mí y mis hermanos”, escribió el artista.

Tony Succar

Mencionó que, pese a la distancia que los separa, su familia se mantiene unida con el pasar de los años. “Aunque a veces estemos distante, cometamos errores, o lo que sea, el amor siempre va ser más grande y nos va a mantener unidos. Los amo con todo mi corazón. Gracias por esta linda sorpresa, y sorry por llorar tanto, no me lo esperaba”, agregó el ganador del Grammy Latino.

Esta no es la primera vez que un miembro del jurado de La voz senior se lleva una sorpresa al ver a un familiar suyo en el escenario. En una anterior ocasión, la cantante de salsa Daniela Darcourt quedó impresionada al ver su mamá cantando “Desde el fondo de mi alma”, de Raphael.